Сенат США схвалив посилення санкцій проти Росії
Законопроект передбачає посилення вже існуючих санкцій.
Сенат США схвалив законопроект, що передбачає посилення вже існуючих санкцій, введених американською владою стосовно кількох секторів російської економіки після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Тепер документ відправиться в палату представників конгресу США, а у випадку, якщо його підтримають і там, відправиться на підпис президенту Дональду Трампу.
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Про пропозицію посилити санкції проти Росії стало відомо 13 червня. Згідно з текстом документа максимальний термін фінансування російських банків, потрапили під санкції, скоротиться до 14 днів з нинішніх 30, а термін фінансування російських нафтових компаній - до 30 днів з нинішніх 90 днів.
У документі також міститься пропозиція оподатковувати санкціями тих, хто допомагає Росії розвивати систему трубопроводів для експорту нафти і газу, а також тих, хто допомагає приватизації російських державних активів у випадку, якщо це дозволяє несправедливо збагатитися російським чиновникам.
Крім того, текст законопроекту ускладнює для президента США одноосібне скасування санкцій.
Секторальні санкції щодо Росії були введені владою США у 2014 році на тлі початку збройного конфлікту на Донбасі, відповідальність за який у Вашингтоні покладають на Москву. Ці санкції стосувалися декількох секторів російської економіки, в тому числі банківського сектору та добувної галузі.
Ще до цього США ввели індивідуальні санкції стосовно окремих російських та українських чиновників і підприємців, а також щодо кількох компаній, так як вважали їх причетними до анексії Криму. Згодом цей список неодноразово розширювався.