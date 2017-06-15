Сенат США схвалив посилення санкцій проти Росії

Сенат США схвалив законопроект, що передбачає посилення вже існуючих санкцій, введених американською владою стосовно кількох секторів російської економіки після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Тепер документ відправиться в палату представників конгресу США, а у випадку, якщо його підтримають і там, відправиться на підпис президенту Дональду Трампу.

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Про пропозицію посилити санкції проти Росії стало відомо 13 червня. Згідно з текстом документа максимальний термін фінансування російських банків, потрапили під санкції, скоротиться до 14 днів з нинішніх 30, а термін фінансування російських нафтових компаній - до 30 днів з нинішніх 90 днів.

У документі також міститься пропозиція оподатковувати санкціями тих, хто допомагає Росії розвивати систему трубопроводів для експорту нафти і газу, а також тих, хто допомагає приватизації російських державних активів у випадку, якщо це дозволяє несправедливо збагатитися російським чиновникам.

Крім того, текст законопроекту ускладнює для президента США одноосібне скасування санкцій.

Секторальні санкції щодо Росії були введені владою США у 2014 році на тлі початку збройного конфлікту на Донбасі, відповідальність за який у Вашингтоні покладають на Москву. Ці санкції стосувалися декількох секторів російської економіки, в тому числі банківського сектору та добувної галузі.

Ще до цього США ввели індивідуальні санкції стосовно окремих російських та українських чиновників і підприємців, а також щодо кількох компаній, так як вважали їх причетними до анексії Криму. Згодом цей список неодноразово розширювався.