Росія готується перекрити Керченську протоку

Пропонується ввести заборону на рух кораблів й суден на такі дати: 3-6, 8-10, 14-21 та 28-31 серпня, а також 1-4 вересня 2017 року, передає ЦТС.

Заборонений район буде включати акваторію Керченської протоки, обмежену береговою лінією Криму й відрізками прямих ліній, що з'єднують точки з певними координатами:

45°20'46"N 36°36'03"E - мис Єнікале, північ Керчі;

45°19'30"N 36°39'33"E - приблизно на 3 кілометри південніше по острову Лисий від порту Кавказ;

45°14'58"N 36°34'41"E - південний край острова Тузла;

45°15'06"N 36°25'44"E - міський пляж, південь Керчі.

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"У забороненому районі плавання всіх суден і кораблів, за винятком кораблів і суден Військово-Морського Флоту, кораблів і суден федеральних органів безпеки, а також суден, що беруть участь у технологічному процесі будівництва об'єкта "Транспортний перехід через Керченську протоку", забороняється", - йдеться у проекті наказу Мінтрансу РФ.

Як повідомляв УНІАН, початок тимчасової експлуатації залізничної частини Керченського мосту в окупований Крим перенесено на рік - з грудня 2018 року на грудень 2019 року.