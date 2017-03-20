"Будівництво століття" розвалюється: через шторм узбережжя завалило трубами з Керченського мосту (фото, відео)

У Керчі до берега гаражного кооперативу шторм прибив гофровані труби. Десятки кількаметрових труб плавають у воді й лежать на причалах, передає Керч.ФМ.

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Точно такі ж труби журналісти бачили на будівництві Керченського мосту в районі, де міст буде з'єднувати судноплавна арка. Ці труби призначені для того, щоб захищати будівництво від хвиль під час штормів, вони є своєрідними хвилерізами.

У прес-службі Керченського мосту уточнили, що шторм зруйнував хвилезахисну конструкцію у ніч на 19 березня, коли будівельники, які отримали штормове попередження, розкріпили каркас, в якому були встановлені труби, передає Апостроф.