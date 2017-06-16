Путін звинуватив США у втручанні в російські вибори
Президент РФ заявив, що США втручалися у вибори в тому числі і через своїх дипломатів.
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що США завжди втручалися в російські вибори, але особливо агресивно - в 2012 році. Про це він заявив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну в черговий частини його фільму "Інтерв'ю з Путіним", передає "РИА Новости".
Путін зазначив, що Вашингтон постійно втручався у вибори в Росії, але особливо це було очевидно в 2012 році. Стоун запитав, чи втручалися США у вибори в Росії 2012 року.
"І в 2000, і в 2012 році — завжди було. Але в 2012 особливо агресивно. Я в деталі не буду вдаватися", — заявив Путін. Він також підкреслив, що Вашингтон використав дипломатичних службовців у своїх цілях.
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"Нам важко було собі навіть уявити, щоб дипломатичні працівники агресивно включилися у виборчу кампанію всередині Росії. Ну і збирали у себе опозиційні сили, і фінансували, ходили на всякі опозиційні мітинги. Дипломатична служба повинна займатися іншим, дипломатична служба повинна налагоджувати міждержавні відносини", — прокоментував Путін.
Як повідомляв УНІАН, російські хакери втрутилися у виборчі системи 39 американських штатів під час президентської гонки в 2016 році.
У секретному звіті Агентства національної безпеки США про втручання Росії у президентські вибори в США вказується, що російська військова розвідка за кілька днів до голосування в листопаді 2016 року здійснила кібератаку, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування і розіслала понад 100 фішингових листів американським виборчим комісіям.