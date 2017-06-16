При ООН з'явиться антитерористичне управління

Відповідно до постанови Генасамблеї, при ООН буде створено Управління по боротьбі з тероризмом, передає Анадолу.

Читайте такожООН назвала кількість бойовиків у лавах ІДІЛ Генсек організації Антоніу Гутерріш привітав це рішення. Генсек зазначив, що одним з основних пріоритетів ООН є запобігання екстремізму і боротьба з тероризмом, які загрожують миру і безпеці. "Ця резолюція буде сприяти зусиллям ООН із забезпечення стійкого миру, розвитку і запобігання конфліктам", - сказав Гутерріш.

Оперативний бюджет нового управління на 2017 рік складе $15 млн.