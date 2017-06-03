Рада безпеки ООН розширила санкції проти КНДР

Всі члени Ради Безпеки ООН одноголосно ухвалили резолюцію щодо розширення обмежувальних заходів відносно Північної Кореї у відповідь на ядерну і ракетну програму, передає РБК з посиланням на Reuters.

У схваленому документі увійшли 4 юридичних та 14 фізичних осіб. На думку авторів резолюції, всі вони причетні до діяльності в інтересах КНДР за кордоном. Ним, зокрема, буде заборонений в'їзд в інші країни, а їхні фінансові рахунки за кордоном будуть заморожені.

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Повний санкційний список опублікувала у себе в Twitter українська місія ООН.

Рада Безпеки #ООН ухвалила резолюцію про накладення на #КНДР додаткових санкцій. Додано 14 фізичних та 4 юридичні особи. Список #UAinUNSCpic.twitter.com/lhATtFHuqB — UKR Mission to UN (@UKRinUN) June 2, 2017

Резолюція закликає Пхеньян до негайного припинення ракетних випробувань і тестування своєї ядерної системи. Також країни-учасниці організації домовилися докладати зусилля до політико-дипломатичного врегулювання напруженості на Корейському півострові.

Ініціатива прийняття відповідного документа виходила від постійного представника США при ООН Ніккі Хейлі. Вона мотивувала необхідність введення нових санкцій відносно Північної Кореї безперервними запусками керівництвом країни балістичних ракет, які заборонені резолюціями Ради безпеки ООН.

Раніше УНІАН повідомляв, що Північна Корея провела випробування системи протиповітряної оборони нового типу. Як стверджує Пхеньян, нова ППО розроблена фахівцями національної академії військових наук, і, порівняно з минулим роком, поліпшені можливості системи по ефективності виявлення та відстеження цілей, а також по точності удару.