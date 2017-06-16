Помер легендарний Гельмут Коль - один з ініціаторів об'єднання Німеччини

Колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль помер у віці 87 років, повідомляє Bild.

"Колишній канцлер Гельмут Коль помер в своєму будинку в Людвігсхафене вранці", - пише видання.

Коль був канцлером ФРН з 1982 по 1998 рік і таким чином став єдиним німецьким політиком, який займав цю посаду чотири терміни поспіль.

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На чолі ФРН Коль зіграв значну роль в процесі об'єднання Європи і Німеччини і в припиненні холодної війни.

Коль був прикутий до інвалідного візка після невдалого падіння у 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, помер колишній глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле.