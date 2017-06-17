Трамп пообіцяв кубинцям у Маямі повернути санкції США щодо Гавани

Президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує "абсолютно односторонню угоду", укладену з Кубою адміністрацією Барака Обами. За словами Трампа, США не знімуть санкції з Куби до тих пір, поки її влада не звільнить політичних в'язнів і "не почнуть поважати свободу самовираження", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Америка відкинула гнобителів кубинського народу. Вони відкинуті сьогодні офіційно. Відкинуті", - заявив Трамп, виступаючи в Маямі, де живе багато вихідців з Куби.

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Трамп пообіцяв обмежити фінансові потоки з США на Кубу, які, як він вважає, йдуть на посилення військових. Під забороною залишаться і індивідуальні туристичні поїздки на Кубу, хоча морські круїзи будуть можливі.

У той же час посольство США в Гавані закрито не буде, а комерційні перельоти на острів будуть збережені.

Трамп також висловив намір в майбутньому укласти більш корисна угода між Вашингтоном і Гаваною.

"Наша політика полягає в тому, щоб домогтися кращого угоди для народів Куби і США", - підкреслив він.

У 2014 році адміністрація Барака Обами взяла курс на нормалізацію відносин з Кубою, дипломатичні відносини з якою були розірвані Вашингтоном в 1961 році.

В січні 2015 року Обама закликав конгрес повністю скасувати торгово-економічне ембарго відносно Куби. У серпні того ж року в присутності глави Держдепу у Гавані було відкрито посольство США.

У березні минулого року Кубу відвідав і Обама. Цей візит президента США став першим за майже 90 років.

Напередодні візиту Обами на кубинський ринок вийшли пов'язані з туризмом компанії Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Marriott і Airbnb. Корпорація Google досягла угоди про забезпечення острови мережею Wi-Fi.

Трамп же неодноразово заявляв про необхідність переглянути політику США по Кубі і укласти "більш вигідну угоду".