Дохід $57 мільйонів при зарплаті $1: влада США опублікувала декларацію Трампа за 2016 рік

Бюро з питань етики при уряді США опублікувало в п'ятницю фінансову декларацію глави держави Дональда Трампа за 2016 рік, передає 112.ua.

Документ розміщений на сайті установи.

Читайте такожУкраїнці задекларували майже 51 мільярд доходів, мільйонерів поменшало на чверть

Зазначається, що дохід американського лідера за минулий рік становив близько 57 млн дол.

37,2 дол. млн йому приніс приватний клуб Мар-а-Лаго у Флориді, ще 19,7 млн дол. надійшло від Trump International Hotel, розташованого у Вашингтоні, округ Колумбія.

Президент як і раніше винний до 100 млн. дол. Deutsche Bank і аналогічну суму інвестиційному фонду нерухомості Ladder Capital Finance (Нью-Йорк).

Нагадаємо, Трамп відмовився від президентської зарплати в $400 тис. одразу після обрання на посаду глави США.

"За законом я зобов'язаний все одно отримувати не менше долара в рік, так що нехай буде долар", - заявив він в ефірі телеканалу CBS.