У Франції сьогодні пройде другий тур парламентських виборів

Другий тур парламентських виборів у Франції відбудеться сьогодні, 18 червня. У вирішальному раунді голосування французам належить обрати депутатів республіки на найближчі п'ять років, передає ТАСС.

Ще вчора почалося голосування в другому турі парламентських виборів на заморських територіях країни.

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Вибори нижньої палати парламенту відбуваються у Франції за мажоритарною системою: територія країни розділена на 577 виборчих округа за кількістю депутатських мандатів. Обраним вважається кандидат, який здобув більшість голосів.

Як повідомляв УНІАН, за даними соціологів партія президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка, вперед" і її союзники з партії "Демократичний рух" отримають переважну більшість голосів французьких виборців. Явка виборців у другому турі буде ще нижче, ніж у першому.