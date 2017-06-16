Вибори у Франції: партія Макрона отримає більшість у другому турі - соціологи

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка, вперед" і її союзники з партії "Демократичний рух" у другому турі виборів до Національних зборів Франції (нижня палата парламенту - Національної асамблеї), який відбудеться 18 червня, отримають переважну більшість голосів виборців. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані соціологічного опитування Odoxa opinion poll.

Читайте такожКремлівські пропагандисти Russia Today скаржаться, що їх не пустили на зустріч Макрона з МейВідзначається, що, за даними соціологів, явка виборців у другому турі буде ще нижчою, ніж у першому.

Альянс партій "Республіка, вперед" (La République En Marche) і "Демократичний рух" (Mouvement démocrate, MoDem) можуть отримати від 430 до 460 мандатів з 577 місць в нижній палаті парламенту.

Також, за даними опитування, консервативна партія "Республіканці" та її союзники повинні отримати 70-95 місць, Соціалістична партія і її союзники - 25-35 місць, а вкрай правий "Національний фронт" від 1 до 6 місць.

Очікується, що явка виборців у другому турі зменшиться до 47%. У першому турі вона становила 48,71%, що було рекордно низьким рівнем в історії Франції.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі парламентських виборів у Франції 11 червня партія Макрона "Республіка, вперед" і її союзник - партія "Демократичний рух" - отримали разом майже третину голосів виборців - 32,3%.