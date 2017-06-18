Явка у другому турі виборів до парламенту Франції становить до 43% - соціологи

Явка виборців у другому турі виборів до Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту - Національної асамблеї) за результатами опитування соціологів складає 42-43%. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, за даними опитування Elabe, участь у другому турі взяли 42% виборців. В той же час, за даними Ipsos/Sopra Steria, явка виборців складає 43%.

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Таким чином, участь французьких виборців у другому турі була нижчою за перший тур, який відбувся 11 червня. Тоді у голосуванні взяли участь 48,7%. У 2012 році явка виборців становила 55,4%.

Нагадаємо, явка виборців під час голосування у другому турі парламентських виборів у Франції станом на 17.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом) була дуже низькою - на рівні 35,33%. На попередніх виборах до нижньої палати у 2012 році в цей самий час явка виборців становила 46,42%, а тиждень тому, 11 червня, у першому турі участь громадян у виборах була 40,75%.

Як повідомляв УНІАН, у Франції партія президента Франції Еммануеля Макрона та її союзники впевнено перемагають у другому турі виборів до Національних зборів.

За даними опитування, партія президента Франції "Республіко, вперед!" та її союзник - партія "Демократичний рух" - повинні отримати 355 мандатів з 577 у нижній палаті парламенту. На другому місці - консервативна партія "Республіканці" та її союзники з партії "Союз демократів та незалежних", які матимуть 125 місць.