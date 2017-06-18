Партія Макрона впевнено перемагає в другому турі виборів в Національні збори Франції - екзит-пол

У Франції партія президента Франції Еммануеля Макрона та її союзники впевнено перемагають у другому турі виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту - Національної асамблеї).

Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного соціологами Ipsos/Sopra Steria, який був представлений в прямому ефірі телеканалу France24.

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За даними опитування, партія президента Франції "Республіко, вперед!" та її союзник - партія "Демократичний рух" - повинні отримати 355 мандатів з 577 у нижній палаті парламенту.

На другому місці - консервативна партія "Республіканці" та її союзники з партії "Союз демократів та незалежних", які матимуть 125 місць.

Разом з тим Соціалістична партія колишнього президента Франсуа Олланда, яка брала участь у виборах в альянсі з Радикальною партією лівих, отримає 49 мандатів.

Французька комуністична партія матиме 30 мандатів, а ультраправа партія "Національний фронт", яку представляє Марін Ле Пен, матиме 8 мандатів.

Інші учасники виборчих перегонів займуть 10 місць у Національній асамблеї.

Ведучі телеканалу повідомляють, що явка виборців станом на 17.00 за місцевим часом (18.00 за Києвом) була дуже низькою - на рівні 35,33%. На попередніх виборах до нижньої палати у 2012 році в цей самий час явка виборців становила 46,42%, а тиждень тому, 11 червня, у першому турі участь громадян у виборах була 40,75%.

Загалом прогнозується, що у виборах не брали участь 56,6% виборців.

Як відомо, перший тур виборів до Національної асамблеї Франції відбувся 11 червня.