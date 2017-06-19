Меркель привітала Макрона з перемогою на парламентських виборах

Канцлер Німеччини Анґела Меркель привітала президента Франції Еммануеля Макрона з перемогою його партії "Республіко, вперед!" у другому турі парламентських виборів, передає Deutsche Welle.

Як написав ввечері у неділю речник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter, голова уряду ФРН пов'язує з успіхом Макрона на виборах надію на "подальшу добру співпрацю" для Німеччини, Франції та Європи.

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"Вітаю, Еммануель Макрон, із очевидною парламентською більшістю + подальшу співпрацю для Німеччини, Франції, Європи", - процитував Ангелу Меркель Зайберт.

Як повідомляв УНІАН, у Франції партія президента Франції Еммануеля Макрона та її союзники впевнено перемагають у другому турі виборів до Національних зборів.

За даними опитування, партія президента Франції "Республіко, вперед!" та її союзник - партія "Демократичний рух" - повинні отримати 355 мандатів з 577 у нижній палаті парламенту. На другому місці - консервативна партія "Республіканці" та її союзники з партії "Союз демократів та незалежних", які матимуть 125 місць.