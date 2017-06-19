Партія Макрона здобула перемогу на виборах у Франції

Партія президента Франції Еммануеля Макрона «Вперед, республіка!» здобула перемогу на виборах депутатів Національного зборів.

Про це свідчать дані голосування, розміщені на сайті МВС країни.

Представники партії отримали 308 із 577 місць в нижній палаті французького парламенту. Ще 42 мандати дістанеться їх союзникам із партії MoDem («Демократичний рух»).

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Таким чином, «Вперед, республіка!» буде контролювати абсолютну більшість голосів у Нацзборах.

Партія «Республіканці» отримала 113 депутатських мандатів, а «Союз демократів і незалежних» - 18. Ці дві партії стануть головною опозиційною силою в парламенті.

Також до парламенту пройшли Соціалістична партія, вона отримала 29 місць, «Непідкорна Франція» Жан-Люка Меланшона - 17, Комуністична партія Франції - 10, ультраправий «Національний фронт» Марін Ле Пен отримав 8 мандатів.

Явка склала 42,6%, що стало рекордно низьким показником для Франції.