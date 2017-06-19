Лондонська поліція оприлюднила шокуючі кадри зі знищеної вогнем висотки (відео)

Лондонська поліція оприлюднила шокуючі кадри зі згорілої багатоповерхівки Гренфелл-тауер. На відео потрапили інтер'єри кількох квартир, в яких залишилася знищена вогнем побутова техніка – видно обвуглені плити, пральні машини і навіть велотренажер, від якого залишилася одна тільки рама. Поліцейське відео з'явилося на сайті The Mirror.

Читайте такожФургон врізався у пішоходів у Лондоні, є постраждалі (відео)Кадри зняті співробітниками спеціальної поліцейської групи відновлення, яка тісно співпрацює з лондонською службою швидкої допомоги та пожежною бригадою.

Правоохоронці пояснили його публікацію необхідністю продемонструвати, з якими труднощами слідству доводиться стикатися в пошуках тіл.

"Дуже важливо, щоб ми чітко оцінили масштаб завдання, що стоїть перед нами, оскільки наші команди обшукують вежу, щоб повернути тіла загиблих близьким", - пояснив командувач Стюарт Кунда, додавши, що зараз кількість зниклих безвісти, і, ймовірно, загиблих, становить 58 осіб, і вона може зрости.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-тауер у районі Північний Кенсінгтон почалась у ніч на 14 червня. Влада заявляє, що на початку загоряння в будівлі могли перебувати до 600 осіб.

Будівлю Гренфелл-тауер побудовано в 1978 році, в ній близько 200 квартир. Мешканці кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація. Також відзначається, що в британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж.

Причина загоряння залишається невстановленою. Серед версій, що з'явилися в ЗМІ - дефект електропроводки, вибух газу та загоряння холодильника в одній з квартир. Ряд експертів вважає, що пожежу могла посилити обшивка будівлі, в якій міститься цинк.