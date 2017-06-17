Унаслідок пожежі в лондонській висотці зникли безвісти 58 осіб

Щонайменше 58 осіб вважаються зниклими безвісти після пожежі в лондонському багатоповерховому будинку Гренфелл-тауер.

Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на поліцію британської столиці.

У поліції заявляють, що шансів знайти їх живими практично немає.

Напередодні повідомлялося, що кількість жертв пожежі досягла 30. У поліції тоді відзначали, що остаточна кількість жертв може виявитися ще вищою. Серед тих, кого не вдалося знайти, є цілі сім'ї.

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За словами представника поліції Стюарта Канді, кількість жертв пожежі може ще зрости, а пошукова операція триватиме кілька тижнів.

Пожежа в 24-поверховому будинку Гренфелл-тауер у районі Північний Кенсінгтон почалася в ніч на 14 червня. Влада заявляє, що на початок пожежі в будівлі могли перебувати до 600 осіб.

Будівля Гренфелл-тауер була побудовано в 1978 році, в ній близько 200 квартир. Мешканці, які врятувалися, кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація. Також відзначається, що в британських висотках не встановлюються системи для гасіння пожеж.

Причина займання залишається невстановленою. Серед версій, що з'явилися в ЗМІ: дефект електропроводки, вибух газу і займання холодильника в одній із квартир. Ряд експертів вважають, що пожежу могла посилити обшивка будівлі, в якій міститься цинк.