ООН: Майже 66 мільйонів людей у світі є біженцями

Загальна кількість осіб, які вимушено залишили свої житла, станом на кінець 2016 року становила у світі 65,6 мільйона осіб. Такі дані наводить ООН у понеділок, 19 червня. Дана цифра включає біженців, внутрішніх переселенців та шукачів притулку, і у порівнянні з 2015 роком вона зросла на 300 тисяч осіб. "Хоча ці дані представляють невеликі зміни порівняно з попереднім роком (…) відносно стабільні цифри приховують дуже нестабільну ситуацію", - заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повідомляє DW.

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За 2016 рік вимушено залишили свої домівки близько 10,3 мільйона осіб. Дві третини з них - внутрішньо переміщені особи. Головною країною-джерелом внутрішніх переселенців та біженців залишається Сирія, де за роки громадянської війни з 2011 року свої житла покинули чи втратили 12 мільйонів осіб - близько двох третин населення.

Як повідомлялося, у травні цього року Норвезька рада у справах біженців (NRC) звітувала , що збройні конфлікти і природні катастрофи змусили понад 31 мільйон осіб стати внутрішньо переміщеними особами у 2016 році.