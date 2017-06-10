ООН назвала кількість бойовиків у лавах ІДІЛ

Приблизна чисельність бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" становить від 12 до 20 тис. осіб. Про це йдеться в доповіді Радбезу ООН, як повідомляє ТСН.

За даними ООН, чисельність терористів "ІД" за минулі 16 місяців значно скоротилася. Одночасно сповільнився приплив бойовиків з низки районів до Іраку та Сирії. Проте наразі серйозну загрозу міжнародній безпеці створює повернення бойовиків до своїх країн та їхнє переміщення із зони конфлікту до інших регіонів.

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Також повідомляється, що фінансування "ІД" зараз на критичному рівні.

"З точки зору фінансування, "ІД" знаходиться на критичному етапі. Хоча в останні 16 місяців воно погіршувалося, "ІД" продовжувало використовувати ті ж два основних джерела, які воно використало з моменту проголошення так званого "халіфату": вуглеводні та вимагання платити податки. "ІД" має в розпорядженні прибутки в кілька десятків мільйонів доларів на місяць", - повідомляє Радбез ООН.