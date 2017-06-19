У Франції до парламенту обрали рекордну кількість жінок - ЗМІ

У Франції на виборах до Національних зборів (нижньої палату парламенту - Національної асамблеї) обрали рекордну кількість жінок. Про це повідомляє сайт телеканалу France24.

Читайте такожПартія Макрона здобула перемогу на виборах у ФранціїУ другому турі виборів 18 червня в нижню палату парламенту, яка має 577 місць, були обрані 223 жінки. Таким чином представництво жінок, які отримали 38,65% місць у національних зборах, стало рекордним для французького парламенту. У попередньому скликанні в нижній палаті засідали 155 законодавців жіночої статі. У 1945 року у Національному зборах було лише 33 жінки.

У той же час зазначено, що ці дані досі далекі від справжньої рівності між чоловіками і жінками в законодавчому органі.

Як повідомляв УНІАН, представники партії президента Франції отримали 308 з 577 місць в нижній палаті французького парламенту. Ще 42 мандати дістанеться їх союзникам з партії MoDem («Демократичний рух»). Таким чином, «Вперед, республіка» буде контролювати абсолютну більшість голосів у Нацзборах.

У свою чергу партія «Республіканців» отримала 113 депутатських мандатів, а «Союз демократів і незалежних» - 18. Ці дві партії стануть головною опозиційною силою в парламенті.

Також до парламенту пройшли Соціалістична партія, вона отримала 29 місць, «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона - 17, Комуністична партія Франції - 10, ультраправий «Національний фронт» Марін Ле Пен отримав 8 мандатів.

В цілому, явка на виборчі дільниці склала 42,6%, що стало рекордно низьким показником для Франції.