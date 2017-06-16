"Парламентський талібан": Геращенко розповіла Олбрайт про "демонізацію" конвенції з прав жінок в Раді

«Парламентський талібан» демонізує Стамбульську конвенцію по запобіганню насильства щодо жінок, і тому її ратифікація гальмується.

Читайте такожУряд має зайняти більш активну позицію в питанні реінтеграції Донбасу - Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради України, член міжфракційного об`єднання «Рівні можливості» Ірина Геращенко заявила на зустрічі з Радою директорів Національного демократичного інституту міжнародних відносин (США) на чолі з колишнім державним секретарем США Мадлен Олбрайт, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну.

Геращенко наголосила на важливості ухвалення Верховною Радою Стамбульської конвенції, яке досі гальмується.

«У нас є «парламентський талібан», який демонізує конвенцію. Тож ми розраховуємо на підтримку неурядового сектора», – сказала вона.

Водночас Геращенко повідомила про позитивну динаміку підписання жінками контрактів на службу у Збройних силах України. За словами першого заступника голови Верховної Ради, зараз в українському війську служать 21 тис. 363 жінки, однак лише 3 тис. 209 з них належать до офіцерського складу.

Окрім цього, Геращенко акцентувала увагу на масові порушення прав жінок на тимчасово окупованих територіях. Вона засудила відсутність належної реакції світової спільноти на сексуальні домагання бойовика до жінки-спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в травні, коли лише уряди України, Німеччини і Франції виступили з відповідними заявами.

Своєю чергою Олбрайт наголосила, що «надзвичайно важливо покласти край насильству над жінками, і не лише фізичному насильству».

На її думку, окрім створення можливостей для самореалізації жінок, вони самі повинні бути активними.

«Важливо мати достатню кількість жінок, які готові йти за тими, хто вже прийшов у політику. Я кажу це і в США: неважливо, скільки сходинок на шляху гендерної рівності подолано. Якщо охочих буде недостатньо – все може повернутися назад», – підкреслила Олбрайт.

Водночас віце-прем`єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Революція гідності стала поворотним моментом у гендерній політиці України, до того українська влада займалася імітацією впровадження рівноправного статусу та гендерної рівності.

Віце-прем`єр також повідомила, що незабаром будуть оголошені конкурси на посаду урядового уповноваженого з питань гендерної рівності, а також посади в його офісі.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2016 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (Стамбульська конвенція) (№0119).

17 листопада ВР відправила цей законопроект на доопрацювання до Комітету у закордонних справах.

Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, яким застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям стосовно жінок. Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.