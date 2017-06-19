Названо ім'я чоловіка, який врізався в натовп людей біля мечеті в Лондоні

Напад на людей у ​​мечеті в північному Лондоні в ніч на понеділок здійснив 47-річний житель Кардіффа і уродженець графства Сомерсет Даррен Осборн, повідомляє Бі-бі-сі. За інформацією джерел Озборн - батько чотирьох дітей. У ніч на понеділок в будинку у Озборна були проведені обшуки.

Читайте такожУ Лондоні чоловік після наїзду фургона з ножем напав на людей - ЗМІВін був затриманий в момент нападу місцевими жителями і заарештований поліцією за підозрою в замаху на вбивство.

Чоловік орендував автофургон, на якому врізався в натовп людей, які зібралися біля мусульманського общинного центру неподалік від станції метро Finsbury Park. В результаті нападу 10 осіб поранені і одна людина померла (поліція не може підтвердити або спростувати, чи настала її смерть в результаті атаки чи ні, оскільки саме їй надавалася медична допомога після наїзду).

Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей назвала терористичний напад на мечеть в північному районі Лондона не менш огидним, ніж недавні аналогічні теракти в Британії. Вона повідомила, що в районі, особливо поблизу релігійних установ, буде введено посилене поліцейське патрулювання - в тому числі і озброєною поліцією.