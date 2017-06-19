Понад 10 осіб постраждали при наїзді фургона на пішоходів в Лондоні, підозрюваного затримано

В результаті наїзду фургона на натовп людей на півночі Лондона постраждали 12 людей, повідомляє The Sun.

Відзначається, що фургон в'їхав у людей, які виходили з мечеті в Фінсбері парку.

«Хто б це не зробив, він зробив це, щоб завдати шкоди людям, і це терористичний акт», — заявив глава мечеті Мохаммед Козбар.

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Також повідомляється, що поліція Лондона затримала чоловіка, який підозрюється у наїзді на натовп людей на півночі міста, додає Газета.ru з посиланням на Reuters.

За даними правоохоронних органів, в результаті події є загиблі.

В даний час рух по дорозі Севен Сістерс перекрито. Влада закликає місцевих жителів шукати альтернативні маршрути об'їзду.

Раніше повідомлялося, що фургон в'їхав у натовп людей у Лондоні. Інцидент стався в парку Фінсбері.