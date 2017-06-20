Поведінка Путіна стає все більш агресивною і провокаційною - Маккейн
Джон Маккейн підкреслив, що Путін – це той чоловік, який рішуче налаштований відродити Російську імперію.
Сенатор Джон Маккейн розповів, що найбільше його зараз непокоїть КНДР та Росія.
Про це пише "Голос Америки".
Сенатор-республіканець від штату Аризона зазначив, що у короткостроковій перспективі його непокоїть Північна Корея і її прогрес у сфері виготовлення ядерної зброї. А в довгостроковій перспективі – дії Росії.
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"Поведінка Володимира Путіна стає дедалі агресивнішою і більш провокаційною, чи то застосовуючи звичайну зброю у довготривалій агресії в Україні, чи то у здійсненні кібератак у всьому регіоні", – зазначив він.
Джон Маккейн підкреслив, що Володимир Путін – це та людина, яка рішуче налаштована відродити Російську імперію.