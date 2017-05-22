У Кремлі відреагували на заяви американського сенатора, який назвав Путіна "головорізом і вбивцею"

У Кремлі вважають, що американський сенатор Джон Маккейн вийшов за межі пристойності, назвавши російського президента Володимира Путіна «головорізом» і «вбивцею». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ця позиція добре відома своєю маніакальною ненавистю до нашої країни, напевно, представника законодавчого органу США. Він є американським політиком, до цього він, безумовно, скочувався до образ, але, напевно, вперше до таких образ за межею пристойності і за межею того тону, який би мав бути гідний державних діячів, тим більше такої країни, як США», - сказав Пєсков.

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На запитання, чи створює це складнощі в російсько-американському діалозі, прес-секретар російського президента відповів: «Слава Богу, цей джентльмен не формує, не визначає і не реалізує зовнішню політику США. Тож не будемо перебільшувати значення цих образливих випадів, хамських випадів і якось пов'язувати їх з двосторонніми російсько-американськими відносинами».

Раніше стало відомо, що Маккейн в ефірі телеканалу Fox News назвав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова «маріонеткою і пропагандистом» Володимира Путіна, а самого президента Росії - «головорізом» і «вбивцею».