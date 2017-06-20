США ввели санкції ще проти 38 росіян

США наклали санкції ще на 38 росіян та російські організації через вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в заяві, розміщеній у вівторок на сайті Мінфіну США.

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Зокрема, санкції наклали на приватну військову компанію (ПВК) «Вагнер», а також фірму мільярдера Євгена Пригожина Concord Catering («Комбінат харчування «Конкорд»).

Як повідомляв УНІАН раніше, Сенат Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації в пакеті з санкціями проти Ірану. Сенат у четвер, 15 червня, запровадив нові санкції проти Росії за її втручання у минулорічні президентські вибори шляхом кібератак на сервери Демократичної партії та бази даних виборців штатів, анексію Криму та підтримку режиму Асада в Сирії.

Санкції проти РФ є частиною закону, який дозволяє вводити санкції проти Ірану за підтримку регіонального тероризму та розвитку програми з розробки балістичних ракет. Поправка, яка включає санкції щодо Росії, була схвалена без перешкод у середу, 14 червня. Тоді 97 сенаторів проголосували "за", і лише двоє - "проти".