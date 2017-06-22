У Франції сформували новий уряд

У Франції оголосили новий склад уряду на чолі з прем'єром Едуаром Філіпом, сформований за підсумками проведення парламентських виборів. Імена міністрів назвав у середу генеральний секретар Єлисейського палацу Алексі Колер, повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

Очікувалося, що склад нового кабінету майже не відрізнятиметься від сформованого у травні після виборів президента. Однак через розслідування проти союзної партії Макрона MoDem та одного з найближчих соратників президента Рішара Феррана одразу четверо міністрів добровільно відмовились від портфелів.

Міністром оборони Франції призначено Флоранс Парлі, раніше вона відповідала за бюджетні питання в міністерстві економіки. В останні роки працювала топ-менеджером у французькій національній залізничній компанії SNCF.

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Міністром юстиції стала суддя конституційного суду Франції Ніколь Белюбе. На пост міністра з європейських справ призначено Наталі Луазо – колишнього директора престижної Національної школи адміністрації, у якій навчалися представники політичної еліти Франції.

Міністром територіальної згуртованості буде колишній міністр сільського господарства Жак Мезар. Його посаду обійме один із соратників Макрона Стефан Травер.

У новому уряді Франції – 30 посадовців. Як і в попередньому складі, збережено гендерну рівність: 15 з них – чоловіки, 15 – жінки.