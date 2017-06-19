Порошенко привітав Макрона з перемогою на парламентських виборах

Президент України Петро Порошенко привітав президента Франції Еммануеля Макрона з перемогою його партії «Вперед, республіка!» на виборах до Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту - Національної асамблеї).

Про це глава української держави написав у Twitter.

"Вітаю президента Еммануеля Макрона з впевненою перемогою його політичної сили «Вперед, республіка!» на парламентських виборах у Франції", - заявив глава держави.

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"Бажаю успіхів президенту Еммануелю Макрону у реформах заради майбутнього об'єднаної Європи. Радий невдовзі продовжити наш діалог", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, представники партії президента Франції отримали 308 із 577 місць в нижній палаті французького парламенту. Ще 42 мандати дістанеться їх союзникам із партії MoDem («Демократичний рух»). Таким чином, «Вперед, республіка!» буде контролювати абсолютну більшість голосів у Нацзборах.

У свою чергу, партія «Республіканців» отримала 113 депутатських мандатів, а «Союз демократів і незалежних» - 18. Ці дві партії стануть головною опозиційною силою в парламенті.

Також до парламенту пройшли Соціалістична партія, вона отримала 29 місць, «Непідкорна Франція» Жан-Люка Меланшона - 17, Комуністична партія Франції - 10, ультраправий «Національний фронт» Марін Ле Пен отримав 8 мандатів.

Загалом, явка на виборчі дільниці склала 42,6%, що стало рекордно низьким показником для Франції.

Нагадаємо, Еммануель Макрон здобув перемогу на президентських виборах у Франції на початку травня. Незалежного кандидата та лідера руху "Вперед" на виборах підтримали 66,1% виборців або 20 мільйонів 753 тисячі 798 осіб.