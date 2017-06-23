У Венесуелі військові застосували зброю проти протестувальників біля авіабази

Урядові війська Венесуели у четвер, 22 червня, відкрили вогонь по протестувальниках після того, як ті спробували прорватися на авіабазу в східній частині Каракаса.

Один протестуючий загинув, повідомляє dt.ua з посиланням на Reuters. Всього з квітня у Венесуелі загинуло 76 протестувальників.

За даними агентства, ще мінімум двох поранених мітингувальників медичні працівники госпіталізували.

Читайте такожОпозиція Венесуели заявила про використання проти них "людей із кримінальним минулим"

Постраждалий 22-річний Давид Хосе Валленілла помер у лікарні муніципалітету Чакао. Мер муніципалітету Рамон Мучачо повідомив про те, що загиблий був доставлений до лікарні в дуже важкому стані.

Опозиційний політик Хосе Мануель Оліварес заявив про те, що Валленілла був застрелений військовослужбовцями Національної гвардії Венесуели, які розстрілювали протестувальників гумовими кулями впритул.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і міністр внутрішніх справ країни Нестор Реверол пообіцяли розслідувати інцидент з розстрілом протестувальників і покарати винних.

Нагадаємо, протестні акції опозиції у Венесуелі проходять вже кілька місяців. Демонстранти вимагають відсторонення від посади Ніколаса Мадуро. На думку опозиції, він відповідальний за економічну кризу в країні, який привів до серйозного дефіциту постачання.