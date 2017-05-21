У Венесуелі за 50 днів антиурядових протестів загинули 48 осіб

У Венесуелі за 50 днів антиурядових акцій протесту загинули 48 осіб. Про це сьогодні повідомила влада країни, передає Deutsche Welle.

23-річний учасник демонстрації 20 травня загинув від рани, отриманої в результаті пострілу в груди. У Генеральній прокуратурі заявили, що по жителях міста Валера штату Трухільо, які вийшли на антиурядову демонстрацію було відкрито вогонь. Також були поранені 18-річний юнак та 50-річна жінка.

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У цей день по всій Венесуелі в акціях протесту проти політики президента Ніколаса Мадуро брали участь понад 200 тис. осіб. Тільки в Каракасі близько 160 тис. демонстрантів пройшли маршем в бік Міністерства внутрішніх справ по головній автостраді венесуельської столиці, багато хто був в саморобних захисних масках, демонстранти несли щити, палиці і каміння. У ряді міст протести переросли у криваві сутички з поліцією і армією. У Каракасі, за даними місцевої влади, були поранені 46 осіб.

З початку протестів 1 квітня сотні людей отримали тілесні ушкодження, близько 2,2 тис. осіб було затримано, 161 - заарештовано. Країна охоплена глибокою економічною кризою.

Як повідомляв УНІАН, акції протесту у Венесуелі тривають з початку квітня. Вони почалися після рішення Верховного суду, яке серйозно обмежило владу опозиційної Національної асамблеї. Рішення згодом було скасовано, проте прихильники опозиції вийшли на вулиці з вимогою відставки членів суду. Також демонстранти вимагають проведення дострокових виборів і звільнення з в'язниці лідерів опозиції.

1 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення мінімальної зарплати, пенсій і зарплат бюджетникам на 60%. Мінімальний оклад був підвищений до 200 тис. боліварів, на чорному ринку цю суму можна обміняти приблизно на 50 дол. США.