Російські хакери торгують паролями британських чиновників і поліції - The Times

Російські хакери торгують викраденими даними, зокрема паролями, що належать членам британського кабінету міністрів, послам та старшим офіцерам поліції. Про це йдеться у розслідуванні The Times.

"Електронні адреси та паролі, які використовують міністр освіти Джастін Грінінг та міністр з питань бізнесу Грег Кларк, є серед вкрадених документів десятків тисяч державних службовців, які були продані або обміняні на російськомовних хакерських сайтах. Пізніше вони з'явились у вільному доступі", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, два величезні списки викрадених даних містять приватну інформацію про вхідну реєстрацію 1000 британських депутатів і співробітників парламенту, 7000 співробітників поліції і більше 1000 представників Міністерства закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували 21 штат під час виборів президента США.