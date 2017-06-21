Російські хакери атакували 21 штат під час виборів президента США - Reuters

Російські хакери втручалися у виборчі системи 21 штату під час минулорічної президентської виборчої кампанії у США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Департаменту внутрішньої безпеки США, відповідального за питання, які пов'язані з кібербезпекою.

Джаннет Менфра, яка обіймає посаду виконувача обов'язків помічника заступника секретаря Департаменту внутрішньої безпеки, не назвала штати, які зазнали хакерських атак, посилаючись на угоди про нерозголошення інформації. На засіданні комітету Сенату США з питань розвідки вона повторила твердження про відсутність доказів впливу атак на результати голосування.

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Раніше посадовці Департаменту внутрішньої безпеки повідомляли про проведення розслідування щодо втручання хакерів у виборчі системи близько 20 штатів. Зазначалося, що хакери діяли в інтересах російського уряду. Водночас ЗМІ повідомляли, що кількість штатів, виборчі системи яких зазнали атак, може бути значно більшою.

Представник Демократичної партії в Комітеті Сенату з питань розвідки Марк Ворнер висловив розчарування, що Менфра відмовилася назвати штати, які зазнали кібернападів.

Минулого року у штатах Іллінойс та Арізона підтвердили, що хакери здійснювали напади на їхні системи реєстрації виборців.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, російські хакери у 2016 році втрутилися у виборчі системи 39 американських штатів.