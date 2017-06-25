Італійська модель, якій плеснули в обличчя кислотою, повернулася до роботи (фото)

Дівчина працює дресирувальником морських левів у дельфінарії в Ріміні. У Джесіки Нотаро вже заплановано на цей рік одне вечірнє шоу з морськими левами в Ріміні, передає Бі-бі-сі.

Нотаро каже, що, повертаючись до роботи, вона хоче надихнути жінок протистояти цькуванню й агресії.

Імовірно, плеснув кислотою в обличчя з ревнощів її колишній коханий - 29-річний Едсон Таварес, з яким вона розлучилася влітку минулого року. Зараз він проходить підозрюваним у справі про напад на Нотаро, але наполягає на тому, що не має ніякого відношення до інциденту.

Після нападу Джесіку Нотаро госпіталізували із сильними хімічними опіками очей та ніг. Лікарі говорили про те, що є небезпека втрати зору.

Після нападу Нотаро перенесла кілька операцій, й одне око у неї залишається під пов'язкою.

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Історія Джесіки Нотаро стала відома після того, як вона розповіла про свій стан і переживання у соціальних мережах.

Вона з'явилася на публіці - в телешоу Мауріціо Констанцо - через три місяці після нападу. У телестудію Нотаро прийшла, закривши обличчя шарфом.

Проте пізніше вона зважилася відкрити обличчя. "Я хочу, щоб ти побачив, що зробив. Це не кохання", - сказала Джессіка Нотаро, звертаючись до екс-бойфренда.

"Поки кислота роз'їдала моє обличчя, я на колінах просила Бога забрати мою красу, але залишити мені хоча б зір", - розповіла дівчина.

Нотаро потрібно зробити ще кілька пластичних операцій.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, британська модель та актриса Моллі Пітерс померла у віці 75 років. Вона зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі 1965 року "Кульова блискавка". Це четвертий фільм бондіани, головну роль у якому зіграв Шон Коннері.