Померла модель Playboy, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда

Британська модель і актриса Моллі Пітерс померла у віці 75 років, передає РБК з посиланням на Fox News. Причина смерті актриси не повідомляється.

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Пітерс зіграла роль дівчини Джеймса Бонда у фільмі 1965 року "Кульова блискавка". Це четвертий фільм бондіани, головну роль в якому зіграв Шон Коннері. За сюжетом «агент 007» бореться із злочинною організацією СПЕКТР, викрала у НАТО дві атомні бомби і вимагала за них викуп у розмірі $100 млн.

Деякі відверті сцени за участю Бонда і героїні Пітерс були не допущені для показу в британських кінотеатрах.

Для Пітерс роль у "Кульовій блискавці" була однією з перших. Після виходу фільму на екран вона знялася для журналу Playboy, проте в подальшому її кар'єра пішла на спад. Після появи ще в декількох стрічках вона більше не знімалася.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня помер Роджер Мур, який знявся в семи фільмах про Бонда.