У США відвідувачі парку зловили дівчинку, яка зірвалася з атракціону (відео)

У парку розваг "Шість прапорів" біля Нью-Йорка 14-річна дівчинка зірвалася з атракціону, повідомляє New York Daily News.

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Очевидці зняли інцидент на відео. "Спасибі людям, які зібралися внизу, щоб зловити її, і чоловіка, який заліз на дерево, щоб прибрати гілки, що заважали", - написала користувач Facebook Loren Lent, яка опублікувала ролик на своїй сторінці.

Завдяки присутнім унизу відвідувачам і працівникам парку, 14-річна мешканка штату Делавер після падіння з висоти більше семи метрів зуміла уникнути серйозних травм, уточнює New York Daily News. Представники компанії "Шість прапорів" заявили, що атракціон був повністю справний.

На відео видно, що дівчинка якимось чином "вислизнула" з кабінки і повисла, в той час як ще одна дитина залишилася сидіти там у безпеці.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року в США на найвищій у світі водній гірці загинув син конгресмена.