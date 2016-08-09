У США на найвищій у світі водній гірці загинув син конгресмена: стала відома причина

Про це заявили в поліції, повідомляє The Kansas City Star.

За даними поліції, разом з хлопчиком в човні при спуску з гірки перебували дві жінки, не знайомі з ним. Вони отримали невеликі травми обличчя і були госпіталізовані.

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Як повідомляв УНІАН, син конгресмена від штату Канзас помер під час спуску з водного атракціону під назвою Verruckt (з німецького можна перевести як "Несамовитий").

Водяна гірка Verruckt значиться в книзі рекордів Гіннеса як найвища в світі. Висота атракціону - близько 50 метрів, швидкість спуску перевищує 100 км/год. Після інциденту атракціон закрили.

За даними агентства Associated press, в ході побудови атракціон не пройшов перевірки на безпеку, через що будівельники були змушені перебудувати половину гірки.