ПАРЄ спробує змінити регламент, аби відправити скандального Аграмунта у відставку

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвінський підтвердив, що діючий президент ПАРЄ Педро Аграмунт відмовився добровільно піти у відставку. У той же час, як написав депутат на своїй сторінці у Facebook, у четвер може бути змінений регламент, який це дозволить.

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«Зараз з гордовито підійнятою головою Педро заявив, що він не буде добровільно подавати у відставку. Процедури імпічменту в регламенті немає, тому що в страшних снах європейські політики не могли уявити, що так можуть бути підірвані норми та принципи етики, дипломатії та європейські цінності. Разом з цим, на його подив, з’явилася доповідь, яка дозволяє вже у четвер внести зміни до регламенту та зняти з посади президента. Намагання зняти це питання з порядку денного провалилося з перевагою в один голос», - написав Логвінський.

Раніше у ЗМІ з'явилось повідомлення, Аграмунт попередив колег: він не планує йти у відставку.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

Крім того, 2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента Асамблеї.