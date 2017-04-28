ПАРЄ висловила недовіру Аграмунту
Асамблея позбавила Аграмунта права діяти від імені організації
Парламентська Асамблея Ради Європи після скандалу через візит до Сирії позбавила президента Педро Аграмунта права представляти Асамблею. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава української делегації Володимир Ар'єв.
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"Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше. Бюро Асамблеї щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ", - написав Ар'єв.
Він пояснив, що тепер від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта, фактично, залишилась одна назва.
"ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі. За 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру. Я не думаю, що тепер хтось тут захоче мати справи з РФ взагалі. Токсично", - додав голова української делегації.
Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Сам Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Згодом стало відомо, що Аграмунт має намір зробити заяву щодо свого статусу після візиту до ПАРЄ іспанського короля Філіпа VI, який відбувся вчора, 27 квітня.