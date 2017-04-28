ПАРЄ висловила недовіру Аграмунту

Парламентська Асамблея Ради Європи після скандалу через візит до Сирії позбавила президента Педро Аграмунта права представляти Асамблею. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава української делегації Володимир Ар'єв.

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"Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше. Бюро Асамблеї щойно абсолютною більшістю голосів висловило йому недовіру і відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і та проводити іншу активність від імені ПАРЄ", - написав Ар'єв.

Він пояснив, що тепер від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта, фактично, залишилась одна назва.

"ПАРЄ не має процедури відкликання президента з посади взагалі. За 50 років не було потреби. Тепер регламентний комітет має розробити цю процедуру. Я не думаю, що тепер хтось тут захоче мати справи з РФ взагалі. Токсично", - додав голова української делегації.

Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Сам Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була «помилкою» і вибачився. Згодом стало відомо, що Аграмунт має намір зробити заяву щодо свого статусу після візиту до ПАРЄ іспанського короля Філіпа VI, який відбувся вчора, 27 квітня.