У Барнаулі біля міськадміністрації на соратника Навального напали з ножем
"Стає спекотніше, ось уже і перша кров", - повідомила представник політсили Навального "Партія прогресу".
На голову передвиборного штабу Олексія Навального в Барнаулі Артема Косарецкого напали з ножем, повідомляють представники місцевої опозиції. За словами голови відділення "Партії прогресу" Ольги Фотієвої, на Косарецкого напали біля будівлі міської адміністрації, пише Російська служба Бі-бі-сі.
"Стає спекотніше, ось вже і перша кров. Сьогодні вранці біля адміністрації на Артема напали гопники. [...] Приїхала нацгвардія, гопників відвезли", - написала Фотієва на своїй сторінці у Facebook вранці в понеділок, додавши фотографію Артема Косарецкого з глибоким порізом на ліктьовому згині руки.
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"Чим порізали руку, Артем не зрозумів. Охорона адміністрації підтримувала нападників, коли Артем показав, що кров тече, вони сказали "комар вкусив", - заявила Фотієва у розмові з порталом "Тайга-інфо".
Як випливає із заяви штабу Навального в Барнаулі, нападники намагалися перешкодити Косарецькому подати заявку на проведення публічного заходу.
"Нападники погрожували застосувати силу, якщо Артем не відійде від входу, після чого нанесли поранення предметом, схожим на ніж, і почали душити", - йдеться в заяві штабу.
Нападників, за словами опозиціонерів, затримано.
З регіонів Росії в останні тижні часто приходять повідомлення про напади на прихильників Олексія Навального.
Наприкінці травня група озброєних бейсбольними бітами людей побила сина підприємця, який здавав у оренду приміщення для передвиборного штабу Навального в Іркутську.
У потерпілого - підозра на струс мозку. Нападники кричали йому: "Ти прихильник Навального!" Але штаб закриватися не буде, його робота продовжиться", - сказав Російській службі Бі-бі-сі прес-секретар кампанії Навального Руслан Шаведдінов.
У кінці березня невідомі підпалили офіс виборчого штабу Навального в Санкт-Петербурзі. Соратник Навального Леонід Волков назвав підпал "частиною атмосфери ненависті".
22 червня в Кірові невідомі підпалили автомобіль координатора передвиборного штабу опозиціонера Навального Артура Абашева. Абашев пов'язував підпал з відкриттям штабу Навального, який почав роботу декількома годинами раніше.
10 червня ставропольський активіст Ярослав Синюгін повідомив, що невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в приміщення, де знаходиться передвиборний штаб Навального.
Нарешті, за кілька годин до нападу на Косарецького, штаб Навального в Барнаулі намагалися підпалити: співробітники штабу виклали фотографії стіни будівлі зі слідами вогню.
Сам Навальний зараз перебуває під арештом, після того як він був затриманий в під'їзді свого будинку в день мітингу 12 червня і пізніше засуджений на 30 діб. Його визнали винним у повторному порушенні порядку організації масового заходу (частина 8 статті 20.2 КоАП).