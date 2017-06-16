Навальному на 5 днів скоротили термін арешту: згадали про двох дітей

Московський міський суд скоротив термін арешту російського опозиціонера Олексія Навального з 30 до 25 діб. Про це пише "Дождь".

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Раніше опозиціонер нарікав, що через арешт не потрапить на концерт Depeche Mode 15 липня.

30 діб. Мало того, що вони всю країну розікрали, так я ще з-за них концерт Depeche Mode у Москві пропущу. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Як відомо, Навального затримали 12 червня у під'їзді його будинку перед акцією проти корупції в Москві. Політика звинуватили у непокорі співробітникам поліції (ст. 19.3 Кпап), а також повторному порушенні порядку організації масового заходу (ч. 8 ст. 20.2 Кпап РФ). Суд 13 червня заарештував Навального на 30 діб.

Увечері 11 червня Навальний опублікував на YouTube відеоролик, в якому оголосив про відмову від узгодженої акції 12 червня на проспекті Сахарова. Навальний пояснив своє рішення тиском з боку влади. За його словами, компанії, які повинні були надати звукове обладнання і сцену для мітингу, відмовлялися співпрацювати після дзвінків від чиновників.

У мерії заяву Навального назвали "провокацією". Прокуратура Москви попередила, що "будь-які спроби провести неузгоджений захід на вул. Тверській Москви — пряме порушення закону".