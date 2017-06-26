Верховний суд США частково скасував блокування міграційного указу Трампа

Верховний суд США погодився розглянути апеляцію на рішення двох нижчестоящих судів, які заблокували укази президента країни Дональда Трампа про заборону на в'їзд в США з шести близькосхідних країн. Про це повідомляє Reuters.

При цьому суд дав можливість деяким положенням одного з цих указів частково вступити в силу. Зокрема, суд роз'яснив, що указ про обмеження на в'їзд не можна застосовувати до тих, у кого є давні стосунки з людьми або підприємствами в США, але можна до всіх інших.

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Апеляцію на указ загалом Верховний суд розгляне у жовтні. За підсумками її розгляду стане ясно, чи буде в підсумку цей указ реалізований або повністю скасований.

При цьому видання називає згоду суду розглянути апеляцію і дати хід деяких положень указу перемогою Трампа.

Відзначимо, що мова йде про так званий другий антиміграційний указ Трампа. Цим указом Трамп тимчасово заборонив в'їзд у США громадянам шести населених переважно мусульманами країн - Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Заборона вводився строком на 90 днів.