Верховний суд США вирішить долю міграційного указу Трампа

Судді Верховного суду США будуть вирішувати подальшу долю суперечливого міграційного указу президента Дональда Трампа. У четвер, 1 червня, (за місцевим часом) адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду країни з проханням визнати законним президентський міграційний указ. Інформацію про це поширив того самого дня телеканал CNN, як повідомляє DW.

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Цим указом Трамп тимчасово заборонив в'їзд до Сполучених Штатів громадянам шести населених переважно мусульманами країн - Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену. Заборона запроваджувалась терміном на 90 днів. За задумом, указ мав бути чинним доти, доки адміністрація не запровадить жорсткіші правила видачі в'їзних документів.

Раніше низка судів нижчої інстанції визнали указ Трампа дискримінаційним та блокували це розпорядження президента. Судді не погодилися з аргументами Білого дому про те, що дане розпорядження покликане в першу чергу посилити національну безпеку США та захистити країну від "тероризму".