США планують внести Китай у список країн із найгіршими умовами праці - Reuters

Держсекретар США Рекс Тіллерсон Китай має намір внести у список країн із найгіршими показниками, пов'язаними з работоргівлею та примусовою працею. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає Дождь.

Доповідь про порушення цього закону подається щорічно. Цього року вона буде представлена 27 червня. За цим законом країни діляться на три групи за умовами праці. Китай буде включений в третю групу, в якій представлені країни, де найгірші умови праці.

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Представник Держдепартаменту відмовився коментувати зміст доповіді і сказав, що відомство «не обговорює деталі внутрішні справи».

Потрапляння в третю групу списку може накликати на країну американські санкції, однак президенти США часто відмовляються від таких дій, пише Reuters. Як підкреслює агентство, із яких причин Тіллерсон вирішив внести Китай в третю групу списку, невідомо.

У минулорічній доповіді представники США критикували китайський уряд за те, що він недостатньо займався вирішенням проблеми «примусової праці, що фінансується державою», але в той же час в США прийшли до висновку, що Китай робить значні зусилля для поліпшення ситуації.

Передбачається, що Китай стане єдиною державою, яку буде додано до списку в цьому році.

У 2016 році в третю групу списку потрапили 27 країн, в тому числі Росію, Білорусь, Узбекистан, Туркменістан, Іран, Сирія, КНДР, Судан і Південний Судан.