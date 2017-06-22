Тіллерсон закликав Китай посилити тиск на КНДР

03:39, 22 червня 2017
Світ
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Компанії США і Китаю не повинні вести справ з підприємствами КНДР, які перебувають під санкціями.

REUTERS

США закликали Китай посилити економічний і дипломатичний тиск на КНДР, щоб допомогти втихомирити їх ядерну і ракетну програми.

Про це йшла мова на зустрічі державного секретаря США Рекса Тіллерсона з вищими китайськими дипломатами і керівництвом оборонних відомств, повідомляє Reuters.

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"Ми знову заявили Китаю, що на них лежить дипломатична відповідальність за надання набагато більш сильного економічного і дипломатичного тиску на північнокорейський режим, якщо вони хочуть запобігти подальшій ескалації в регіоні", - заявив Тіллерсон після зустрічі.

Також, за словами держсекретаря США, представники двох країн дійшли згоди, що компанії США і Китаю не повинні вести справ з підприємствами КНДР, які перебувають під санкціями.

REUTERS

Нагадаємо, раніше КНДР заявили, що поки що "Америка не припинить ворожих актів агресії, вони ніколи не зупинять ядерні та ракетні випробування".

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Теги: #тиск США на КНДР