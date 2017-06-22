Тіллерсон закликав Китай посилити тиск на КНДР

США закликали Китай посилити економічний і дипломатичний тиск на КНДР, щоб допомогти втихомирити їх ядерну і ракетну програми.

Про це йшла мова на зустрічі державного секретаря США Рекса Тіллерсона з вищими китайськими дипломатами і керівництвом оборонних відомств, повідомляє Reuters.

Читайте такожУ США помер звільнений з в'язниці в КНДР у стані коми американський студент

"Ми знову заявили Китаю, що на них лежить дипломатична відповідальність за надання набагато більш сильного економічного і дипломатичного тиску на північнокорейський режим, якщо вони хочуть запобігти подальшій ескалації в регіоні", - заявив Тіллерсон після зустрічі.

Також, за словами держсекретаря США, представники двох країн дійшли згоди, що компанії США і Китаю не повинні вести справ з підприємствами КНДР, які перебувають під санкціями.

Нагадаємо, раніше КНДР заявили, що поки що "Америка не припинить ворожих актів агресії, вони ніколи не зупинять ядерні та ракетні випробування".