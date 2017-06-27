Держдепартамент США почне виконувати міграційний указ Трампа через 72 години

Держдепартамент США має намір почати впровадження пунктів міграційного указу президента Дональда Трампа протягом 72 годин після рішення Верховного суду. Про це повідомляє Associated Press.

При цьому прес-секретар Держдепу Хізер Ноерт заявила, що США продовжать програму прийому біженців, однак із урахуванням останніх змін.

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За її словами, відомство надасть більш докладно розповість про деталі реалізації указу після консультації з Мін'юстом і МВС.

Ноерт уточнила, що уряд США про всі зміни буде також інформувати туристів, які перебувають в Сполучених Штатах, і представників туристичної галузі «професійно, організовано і своєчасно».

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд США дав можливість деяким положенням одного з міграційних указів Трампа частково вступити в силу. Зокрема, суд роз'яснив, що указ про обмеження на в'їзд не можна застосовувати до тих, у кого є давні стосунки з людьми або підприємствами в США, але можна до всіх інших.

При цьому, суд розгляне апеляцію на рішення двох судів нижчої інстанції, які заблокували укази президента країни Дональда Трампа про заборону на в'їзд в США із шести близькосхідних країн.