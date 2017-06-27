Time включив Трампа, Навального і Ріанну в список найвпливовіших людей в інтернеті

Американський журнал Time в третій раз представив список 25 найвпливовіших людей в інтернеті. Він опублікований на сайті видання.

Одним з найбільш впливових людей на просторах всесвітньої мережі Time назвав російського опозиціонера Олексія Навального. У його каналу на Youtube більше мільйона передплатників.

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«У країні, де більшість ЗМІ контролюється державою, російський опозиційний активіст використовує Youtube, щоб прорвати інформаційну блокаду Кремля», - пише видання.

У список також потрапив президент США Дональд Трамп, який володіє найбільшою кількістю підписників у twitter серед світових лідерів. Відзначається, що суперечливі повідомлення американського лідера в мікроблозі часто приносять шкоду його президентства.

За іронічність в твіттері Time порівняв Трампа з письменником О. Генрі.

Крім того, у список увійшли співачки Кеті Перрі та Ріанна, а також автор «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг.

Відзначимо, що до списку Time також потрапила дівчинка із сирійського Алеппо Бана Алабед, яка придбала популярність завдяки своїм твітів "про жахи громадянської війни в Сирії".

Нагадаємо, що записи Трампа в твіттері нерідко стають приводом для бурхливих дискусій в соцмережах.