Аграмунт відсутній на засіданні ПАРЄ, він повернувся в Іспанію – екс-президент асамблеї

Колишній президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анн Брассер заявляє, що чинний президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсутній на засіданні асамблеї, він повернувся в Іспанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час дебатів на засіданні літньої сесії Парламентської асамблеї ПАРЄ у Страсбурзі.

Читайте такожУ ПАРЄ відхилили поправки щодо виведення Аграмунта з-під імпічменту – Логвинський

"Я знаю, що пан Аграмунт повернувся в Іспанію, але він, напевно, слідкує за нашим обговоренням", - сказала Брассер.

На її переконання, більшість членів ПАРЄ бажають відставки Аграмунта. "Я думаю, що це бажання переважної більшості членів асамблеї, щоб він нарешті пішов у відставку", - сказала Брассер.