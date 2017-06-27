Аграмунт відсутній на засіданні ПАРЄ, він повернувся в Іспанію – екс-президент асамблеї

12:59, 27 червня 2017
Світ
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На переконання екс-президента асамблеї, більшість членів ПАРЄ бажають відставки Аграмунта.

За словами екс-президента ПАРЄ, Аграмунт зараз знаходиться в Іспанії / фото УНІАН

Колишній президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Анн Брассер заявляє, що чинний президент ПАРЄ Педро Аграмунт відсутній на засіданні асамблеї, він повернувся в Іспанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час дебатів на засіданні літньої сесії Парламентської асамблеї ПАРЄ у Страсбурзі.

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"Я знаю, що пан Аграмунт повернувся в Іспанію, але він, напевно, слідкує за нашим обговоренням", - сказала Брассер.

На її переконання, більшість членів ПАРЄ бажають відставки Аграмунта. "Я думаю, що це бажання переважної більшості членів асамблеї, щоб він нарешті пішов у відставку", - сказала Брассер.

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Теги: #відставка аграмунта#імпічмент президента ПАРЄ