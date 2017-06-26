Депутати ПАРЄ закликають президента Аграмунта добровільно піти у відставку

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи вимагають від президента Педро Аграмунта добровільно піти у відставку і підтримують реформу регламенту. Такі позиції пролунали сьогодні у Страсбурзі під час обговорення цього питання, передає власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, Єн Лідделл-Греінджер (Ian Liddell-Grainger, Великобританія, європейські консерватори), у своєму виступі заявив: «Я вважаю, що ми опинилися у дуже складній ситуації, можливо, самій складній з 1948 року, коли була створена наша організація. Підірвана довіра не до однієї людини, а до інституції. Але виклик полягає в тому, що у нас немає регламенту, немає норм і можливості йти вперед. Ми не можемо йти вперед, тому що одна людина не в змозі прийняти рішення».

На його переконання, «ця людина (Аграмунт) повинна ухвалити моральне рішення».

Рональд Бюхель (Roland Buchel, Швейцарія, ліберали) повідомив, що через цей «корупційний скандал» у Швейцарії почали говорити про те, «що наша країна повинна залишити Раду Європи» За його словами, таке обговорення в парламенті країни відбулося два тижні тому. «Делегація (Швейцарії) буде захищати позицію на заборону корупції і тому вимагає відставки голови. Ми сподіваємося, що він піде у відставку добровільно. І тут можна здивуватися, що практично одностайно всі політичні групи підтримали ідею відставки президента, у тому числі його власна політична фракція», - наголосив депутат.

Таку ж позицію висловив представник соціалістів Джонас Гюннарсон (Jonas Gunnarsson, Швеція).

«Наш президент повинен піти у відставку самостійно. Якщо він цього не зробить, ми повинні зробити так, щоб він залишив Асамблею. Ми не можемо залишати ситуацію такою, якою вона є», - сказав він.

За Об’єднаних європейських лівих висловився Тобіас Білльстром (Tobias Billstrom, Швеція). «Позиція лівих: ми говоримо пану Аграмунту – йдіть зараз! Йдіть зараз, тому що вже ніхто не визнає вас як президента, ніхто», - заявив політик.

Депутат від Європейської народної партії Золт Немет (Zsolt Nemeth, Угорщина) також вважає, що президент ПАРЄ «має бути предметом цієї резолюції щодо імпічменту».

З аналогічною позицією висловились і всі інші депутати, які взяли слово.

Як повідомляв УНІАН раніше, в кінці травня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Раніше, у березні, президент ПАРЄ Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Сам Аграмунт заявив, що його поїздка до Сирії була "помилкою" і вибачився.