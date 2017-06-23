Стало відомо, які вимоги арабські країни висунули до Катара

Представники Кувейту в ніч на п'ятницю, 23 червня, передали Катару ряд вимог від арабських країн, оголосили йому ембарго. У разі виконання цих вимог ембарго буде знято, а дипломатичні відносини - відновлені. Про це пише Deutsche Welle.

13 пунктів вимог передбачають, окрім іншого, що Катар повинен обрубати всі зв'язки з "Братами мусульманами", "Аль-Каїдою", "Ісламською державою", "Хезболлою" і іншими радикальними групами і перестати фінансувати терористичні організації.

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Крім того, Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати і Єгипет вимагають від Катару припинити надавати своє громадянство громадянам цих держав і видати тих, кого в цих країнах розшукують за тероризм.

Від Катару вимагають розірвати дипломатичні відносини з Іраном і вислати з країни всіх представників Корпусу вартових ісламської революції. Дозволяється зберігати лише ті торговельні відносини з Тегераном, які не суперечать американським санкцій.

Агентство Аssociated press, у розпорядженні якого знаходиться список вимог, пише, що Катар змушують закрити англомовний канал "Аль-Джазіра" і виплатити невизначену суму компенсацій. На виконання вимог Катару дали 10 днів.

На початку червня Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Ємен, Бахрейн, Лівія, Мальдівська Республіка та Республіка Маврикій розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму. В Досі назвали ці звинувачення безпідставними. Кувейт виступає в ролі посередника між сторонами конфлікту.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Лівія, Єгипет і Ємен розірвали дипломатичні стосунки з Катаром 5 червня. Після цього до них приєдналися ще п'ять арабських держав, всі вони звинуватили Катар у втручанні у внутрішні справи інших країн, а також у спонсоруванні терористів.

Влада Катару всі звинувачення відкинула і назвала ізоляцію з боку арабських країн посяганням на суверенітет.