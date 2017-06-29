Ще одного радника Трампа викликали до Конгресу для свідчень

Екс-радник Дональда Трампа, стратег республіканської кампанії Роджер Стоун має свідчити під час слухань у Комітеті з питань розвідки Палати представників американського Конгресу. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Politico.

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Він має пояснити своє спілкування з хакерами, пов'язаними із Москвою та WikiLeaks, які оприлюднили викрадені електронні листи Джона Подести, керівника виборчого штабу демократів. Слухання відбудуться у закритому режимі за рішенням самого Комітету.

Кілька місяців тому Стоун визнав, що він дійсно спілкувався з хакером, який взяв на себе відповідальність за злом сервера Національного комітету демократів. При цьому помічник Трампа стверджував, що вів переговори з точки зору "журналістського інтересу".